Folkebladet inviterer til valgdebat

HELE OMRÅDET. I forbindelse med kommunalvalget den 21. november inviterer Folkebladet til valgdebat i alle tre kommuner

Af Heiner Lützen Ank

Den 21. november skal der afholdes kommunalvalg. Det kan man tydeligt se i denne uges avis, hvor flere politikere peger på emner og temaer, de mener, det er vigtigt at fokusere på.

Man kan også i gadebilledet se, at der er under en måned til kommunalvalget. For flere og flere politikere bevæger sig rundt i gaderne for at dele valgmateriale ud og for at overbevise vælgerne om, at netop de er det bedste valg.

Og fra på lørdag vil smilende ansigter fra et væld af valgplakater kigge på én, når man cykler, går eller kører rundt i Vallensbæk, Brøndby og Glostrup.

Du kan spørge

På Folkebladet har vi naturligvis stor fokus på det kommende valg. Ved at give plads til de mange læserbreve, ved at tale ekstra meget med politikerne og ved den serie portrætter af de forskellige partier, vi lige nu arbejder på, og som I kan læse i ugen op til valget.

Og så stiller vi skarpt på kommunalvalget ved at vi har inviteret en repræsentant fra alle partier til valgmøde i uge 45.

Folkebladet har således arrangeret et valgmøde i Vallensbæk den 7. november, i Glostrup den 8. november og i Brøndby den 9. november. Alle møder begynder kl. 19 og varer et par timer. Til indledning får alle partier et par minutter til at præsentere deres politik, og herefter vil Mette Hviid Togsverd adm. direktør og ansv. redaktør for Folkebladet styre debatten.

Vi håber, at rigtig mange af jer, kære læsere, har lyst til at komme og være med. For at lytte til, hvad politikerne mener er vigtigt. Men også for at stille dem netop det spørgsmål, I mener, er vigtigt.

Vallensbæk: Tirsdag den 7. november kl. 19.00 i Byrådssalen

Glostrup: Onsdag den 8. november kl. 19.00 i Glostrup Bio

Brøndby: Torsdag den 9. november kl. 19.00 i Kulturhuset Kilden