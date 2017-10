Folkeskolen i Brøndby klarer sig dårlig

Af

Oluf Kruse, medlem af socialdemokratiet i Brøndbyvester

Åparken 72

2605 Brøndby

Den 19. oktober kunne man læse om Brøndby Strand Skole i Folkebladet.

I den forbindelse vil jeg tilføje: Man finder en statistik, der passer ind i det billede, man gerne vil se. Det hedder manipulation.

Hvad med at se på Undervisningsministeriets statistikker.

Ligeledes kan man i Vestegnen, (7. september, red.) se, at Brøndby sammen med Ishøj ligger i bunden på Vestegnen med 6.1 (og 6.0)

En hel karakter under landsgennemsnittet på 7.1.

Der er ikke noget at være stolt af, Kent (borgmester, red.)

Over en tredjedel af de unge mennesker står uden uddannelse eller job fem år efter afgang fra 9. klasse i Brøndby. Er det noget at være stolt af, Kent?

Det er på de meget lave socioøkonomiske aspekter, Brøndbys folkeskoler skal løftes, uden talmanipulation.

På dansk: Flere ressourcer, så eksempelvis undervisningen kan understøttes med konsekvenser/tilbud over for de elever, der i dag konsekvensløst får lov til at forstyrre undervisningen, uden at læreren har mulighed for at gøre noget effektivt.

De nødvendige ressourcer er der simpelthen ikke.