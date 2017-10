Frivillige fejret i Glostrup

Søndag formiddag havde Glostrup Kommune inviteret til brunch på Glostrup Park Hotel for at sige tak til de mange frivillige i kommunen. Det havde 250 frivillige taget imod, og de brugte dagen på at spise en god brunch og netværke og udveksle erfaringer på tværs af foreningerne.

Borgmester John Engelhardt sagde tak til de frivillige.

– I er her og der og alle vegne som frivillige, og I udøver alle hver især en helt særlig indsats, som er uundværlig for vores lokalsamfund. I kitter byen sammen, I tager ansvar og I hjælper med at glæde andre. Fra en samlet kommunalbestyrelse skal der herfra lyde en meget stor tak til hver og én af jer, sagde han.

Det var også dagen, hvor årets frivillighedspris blev uddelt. Den gik til Gunnar Kjær, der i mange år har passet fårene omkring Ejby Mose.

– Formålet med fårene er blandt andet at afgræsse området og holde bjørneklo nede. Det er en utrolig vigtig naturpleje for området. Fårene er en skånsom og miljøvenlig måde at pleje naturen på, og så er det samtidigt utroligt hyggeligt, når dyrene går rundt og græsser. Det giver området omkring Ejby Mose en ekstra dimension, at vi har fårene. Og du, Gunnar, har ene mand passet fårene i Ejby i alle disse mange år. Det er en kæmpe bedrift, og det siger meget om det ansvar, du føler for dyrene og naturen, sagde John Engelhardt.

I de senere år har Gunnar og kommunen i fællesskab startet et fårelav op, der skal overtage driften.

– Nu har du givet stafetten videre. Ikke til én person – det var der ikke nogen, der kunne løfte alene. I stedet er Ejby Fårelaug blevet oprettet til at løfte arven fra dig Gunnar. Fårelavet er en forening, som skal bistå Glostrup Kommune med at holde fårene omkring Ejby Mose. Gunnar, du fungerer som konsulent for lavet, så din store viden om dyrene og området bliver givet videre til alle medlemmerne, sagde John Engelhardt.

Frivillighedsprisen er på 5.000 kroner og et diplom.