Gå i blinde

På fredag kan man gå en tur i Vallensbæk Stationscenter med bind for øjnene og en blindestok i hånden og undersøge, om man kan klare sig på egen hånd.

En opgave, Henrik Rasmussen (K), borgmester, kaster sig ud i, når Dansk Blindesamfunds Kreds Storkøbenhavn Syd inviterer til event forud for Den Hvide Stoks Dag søndag den 15. oktober.

Eventen har således fokus på tilgængeligheden for blinde og stærkt svagsynede i centret:

– Vi vil med dette arrangement forsøge at få øget opmærksomhed om de udfordringer, vi har i hverdagen ved at færdes her i centret og andre steder i det offentlige rum, lyder det fra en af arrangørerne, Jan Diemer fra Dansk Blindesamfunds Kreds Storkøbenhavn Syd.

– Vi er samtidig meget interesserede i at høre, hvad politikerne og borgerne tænker om os. Eksempelvis når de møder os i en butik, i et butikscenter, ved et fodgængerfelt, ved et trafiksignal, på en busterminal eller på en S-togsstation. Spørg os om vi har brug for din hjælp, så vil du altid modtage et pænt ja tak eller nej tak, siger Jan Diemer.

Arrangementet indledes med en gåtur for alle med bind for øjnene og stok i centret. Herefter byder repræsentanter fra den lokale kreds af Dansk Blindesamfund på en snak om blandt andet valgønsker til det kommende kommunalvalg.

Eventen finder sted fredag den 13. oktober kl. 14 ved Rema 1000 i Vallensbæk Stationscenter.