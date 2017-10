Gammel Køge Landevej skifter ikke navn

I Vallensbæk har de fået en. Det samme har de i Ishøj. Nemlig fået et stykke Strandvej. I begge kommuner har man således ændret navnet på det stykke af Gammel Køge Landevej, der løber igennem de to kommuner til henholdsvis Vallensbæk Strandvej og Ishøj Strandvej.

Det samme forslag skulle de lokale politikere i Brøndby forholde sig til, da de havde møde den 13. september.

Det var imidlertid kun Venstre, der bakkede op om idéen. En opbakning Mette Engelbrecht begrundede på følgende måde:

– I 2013 gik vi blandt andet til valg på, at vi ville ændre dette vejnavn. Fordi vi kunne se i vores nabokommuner, at det gav et løft til området, og man kunne se det på boligpriserne.

Blandt modstanderne af at ændre navn var Vagn Kjær-Hansen (SF), formand for Teknik- og Miljøudvalget:

– Der var været en høring blandt de berørte borgere. Cirka halvdelen siger, de gerne vil skifte navn, og den anden halvdel siger, at det ønsker de bestemt ikke. Tilsvarende har jeg også spurgt, og det er naturligvis ikke lige så systematisk, og der er fordelingen også cirka 50-50. Jeg synes derfor ikke, vi skal lave vejnavnskifte, hvis det ikke er et stort ønske. Og det er det altså ikke. Derfor er det ikke besværet værd.