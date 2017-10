Gildhøjhjemmet: Nyt fyrtårn

DEBAT. Af Flemming Eilstrup Jonassen, Seniorrådsformand, kandidat for De Konservative ved kommunalvalget

Af Flemming Eilstrup Jonassen, Seniorrådsformand, kandidat for De Konservative ved kommunalvalget

I disse dage fejrer flere partier i Kommunalbestyrelsen i Brøndby, at budgettet er vedtaget for 2018. Men for andet år i træk ikke et ord om Gildhøjhjemmets fremtid, en beslutning, der nu har været lagt på is siden foråret 2016. Samtidig fejrer samme Gildhøjhjem 60 års dagen for indvielsen ”som Danmark mest moderne alderdomshjem.” Dengang beundret for indretning og senere for sin pleje-og ledelseskultur. Hvad er mere nærliggende end at gentage bedriften og skabe Danmarks mest moderne ældrecenter? Men hvad er så fordelene ved et moderne ældrecenter? Her har argumenterne helt manglet. De Konservative i Brøndby har et klart svar på, hvad der skal være i fokus ved projektering af et nyt Gildhøjhjem: Velfærdsteknologi i kombination med god arkitektur og ledelse kan give synergi til og med erhvervsliv, sundhedshuse- og institutioner i Brøndby og ikke mindst den nu vedtagne IT politik i skolerne. Allerede i dag kan velfærdsteknologi skabe flere varme hænder ved at reducere de administrative opgaver med 30 procent, utilsigtede hændelser kan reduceres med 50 procent og sygefravær kan givet også reduceres på grund af bedre arbejdsmiljø.

At tøve længere giver derfor ringere livskvalitet for nuværende og fremtidige beboere på Gildhøjhjemmet, der i forvejen betaler 10 procent mere i husleje. En beslutning om et nyt Gildhøjhjem og indførelsen af velfærdsteknologi i Brøndby Kommune vil derfor være en Konservativ mærkesag fra 1. januar 2018.