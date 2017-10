Glade medarbejdere hver dag

Enighed om budgettet, betyder enighed i Vallensbæk.

Og heldigvis er det da også meldt klart ud, hvad vi i kommunalbestyrelsen så er enige om for Vallensbæk: At øge normeringen i vores daginstitutioner er netop et ønske fra mange borgere i Vallensbæk. Vi vil jo alle vores børns bedste, og med de opgaver, som vores pædagoger/medhjælpere har i dag, er der vist ingen, der kan være i tvivl om, at flere hænder og tid til nærvær vil betyde en bedre dagligdag for vores børn.

At procentfordelingen mellem uddannede og ikke-uddannede medarbejdere øges, er et tydeligt signal om, at vi hos De Konservative ønsker kompetente og fagligt dygtige medarbejdere i vores daginstitutioner. Vi skal i Vallensbæk tiltrække dygtigt personale. Vi skal i Vallensbæk synliggøre, at vi vil passe på vores medarbejdere, således at alle trives og er glade hver dag, de går på arbejde.