Glostrup har ikke længere Danmarksrekord i hjemløshed

50 hjemløse i Danmark har registreret Glostrup som deres hjemkommune. Det betyder, at Glostrup har 2,2 hjemløse per 1.000 indbyggere, hvilket er i den høje ende af danske kommuner, men på niveau med sammenlignelige kommuner som Rødovre med 2,4 og Hvidovre med 2,2.

– En hjemløs er en for meget, men vi ligger på niveau med andre lignende kommuner, så det er acceptabelt, siger borgmester John Engelhardt (V).

Lavere end sidst

Tallene kommer fra Vive – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. De offentliggør hvert andet år rapporten Hjemløshed i Danmark.

Tallene i målingen fra 2017 er markant lavere end tallet for 2015, hvor Glostrup ifølge Vive var den kommune i Danmark med den højeste andel af hjemløse. Dengang var det opgjort, at Glostrup havde 82 hjemløse. Det tal var Glostrup Kommune absolut ikke enige i. De mente, at især tallet for beboere på Herberg var opgjort for højt. Dengang var det opgjort, at der boede 29 personer med Glostrup som hjemkommune på herberg et sted i Danmark. Glostrup Kommune selv mente, at det korrekte tal måtte være meget lavere, da de kiggede på, hvad de betalte for at have folk boende på herberg. I den seneste måling er tallet faldet fra 29 til fem.

Lars Benjaminsen fra Vive, der har lavet undersøgelsen, har tiltro til tallene fra både 2015 og 2017.

– Vi har ikke, ud fra de data vi har fået indberettet, haft grund til at stille spørgsmålstegn ved tallene, siger han.

Disse tal skal også ses i forhold til tallene på landsplan, hvor det samlede antal hjemløse er steget med otte procent over de seneste to år.

Forskel på hjemløse

Ifølge Vive er en person hjemløs, når vedkommende ikke disponerer over egen (ejet eller lejet) bolig eller værelse, er henvist til midlertidige boalternativer, eller bor midlertidigt og uden kontrakt hos familie, venner eller bekendte, ligesom personer uden et opholdssted den kommende nat også regnes som hjemløs.

I den uge, hvor de hjemløse bliver registreret i Danmark, bliver man talt som hjemløs i den værst mulige situation. Hvis man både har overnattet på gaden og på et herberg i løbet af ugen, bliver man talt som overnattende på gaden.

Det er dog stadig kun en lille del af alle hjemløse, der overnatter på gaden. Af de hjemløse fra Glostrup er det ti, der overnattede på gaden. Der var klart flest, der overnattede ved familie og venner, her var der nemlig 27 registreret.

Hjemkommune

Det bliver både registreret, hvor de hjemløse opholder sig og hvilken kommune, der er hjemkommune. Hjemkommunen er den kommune, hvor den hjemløse sidst har haft folkeregisteradresse, eller den kommune, der betaler for ophold for eksempel på et herberg. Det er i forhold til hjemkommunen, at det giver mening at sammenligne med indbyggertallet i kommunen.

Kigger man i stedet på antallet af hjemløse, der opholder sig i Glostrup, er tallet steget fra 128 til 144. Heraf opholder 41 sig på herberg, men det skyldes, at der i Glostrup ligger institutioner, hvor der bor flere hjemløse som Solvang og Lænken.

Disse institutioner er dog opmærksomme på at indberette beboerne korrekt, siger Lars Benjaminsen.

– Når man er en kommune, der har mange tilbud liggende, så er man ekstra sensitiv overfor den problematik. De tal vi har offentliggjort, er de tal vi har fået indberettet. Men vi har været særligt opmærksomme på kommuner, der har mange tilbud. Det er ikke sådan, at tilbuddene ikke er opmærksomme på, at de skal registrere den kommune, som de hjemløse kommer fra. Det gør de. Glostrup er jo ikke en stor kommune, så der er tale om små tal. Det kan også svinge hen over året, hvor mange hjemløse der er, siger han.