Glostrup Park Hotel årets virksomhed

Torsdag aften sluttede Glostrup Kommunes erhvervskonference med, at årets erhvervspris blev uddelt. Det var tredje gang, der blev afholdt erhvervskonference i Glostrup. De første to gange blev det afholdt på Kopenhagen Fur, men i år blev det flyttet til Glostrup Park Hotel. Og det blev værterne, der løb med æren og den lille statue, der følger med at få årets erhvervspris.

Årets erhvervspris går til en virksomhed i fremgang. Det kan for eksempel være økonomisk vækst, flere kunder, brug af investeringer eller lignende. Derudover skal virksomheden have betydning for at få flere i arbejde og bakke op om lokalsamfundet.

Alle disse ting mente Kommunalbestyrelsen, at Glostrup Park Hotel levede op til.

– Vores vinder har fra 2015 til 2016 haft en omsætningsfremgang på 47 % (fra 13,61 mio. kr. til 20,02 mio. kr.). Antallet af ordinært ansatte medarbejdere er steget med 17 % i samme periode (42 medarbejdere til 49 medarbejdere). Hos denne virksomhed hjælper man ledige videre via ansættelse i fleksjobs, som voksenelev eller via støttet beskæftigelse som løntilskud og virksomhedspraktik. Her i 2017 har virksomheden til dato haft én voksenelev, én i fleksjob, én i løntilskud og tre i virksomhedspraktik, sagde borgmester John Engelhardt, inden han overrakte prisen til hoteldirektør Mikael Melander.

Gode medarbejdere

Mikael Melander var selvfølgelig glad for at modtage prisen og skyndte sig at rose sine medarbejdere.

– Det burde være medarbejderne, der stod heroppe. Det er engagerede medarbejdere, der har drevet virksomheden frem til det, den er i dag, siger han.

Ifølge ham giver det god mening at samarbejde med jobcenteret, om at få medarbejdere i løntilskud, fleksjob og praktik. Det er nemlig dygtige medarbejdere, han får fra jobcenteret.

– Vi gør det, fordi vi har fået nogle gode kvalificerede medarbejdere. De fungerer perfekt socialt og de kan passe deres arbejde, så det fungerer bare, vi har gode erfaringer med dem, vi får ind, siger han.

Tilfreds med konference

Erhvervskonferencen bød også på spændende oplæg. Et særligt interessant oplæg kom fra Peter Sorgenfrei, der er CEO i Autonomous Mobility, der er en del af Semler koncernen. Han talte om fremtiden for persontransport, og hvordan selvkørende biler, der ikke er ejet af en bestemt person, men hvor man betaler udelukkende for forbrug, vil dominere om ikke særligt mange år.

Efterfølgende var formand for Vækst- og Beskæftigelsesudvalget, Piet Papageorge, glad for fremmødet.

– Jeg synes det er gået helt fantastisk. Over 100 deltagere og spændende oplæg, hvor vi var helt oppe at flyve i flyvende biler og helt nede i jorden i parkeringskælderen, sagde han.

Han havde også fået positiv feedback fra virksomhederne.

– De virksomheder jeg har snakket med, har været glade. Som jeg ser det, er det vigtigste i dag netværk. Jeg har lige talt med Danske Bank om et samarbejde med kommunen. Der er mange, der får skabt et netværk i dag, og det gør det også nemmere for os som kommune at kunne komme ud til de rigtige, når vi skal i kontakt med erhvervslivet. Det er også med til at skabe en positiv stemning om, at det går den rigtige vej for erhvervslivet i Glostrup, sagde han.