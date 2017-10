Glostrup Skole tættere på en vision

Lørdag formiddag var der masser af liv på Kopenhagen Fur. Her var 350 mennesker nemlig til visionsdag for Glostrup Skole. Det var Skolebestyrelsen og skoleleder Yasar Cakmak, der havde inviteret til dagen, der i sidste ende skal munde ud i, at Glostrup Skole får en vision. Det skal ifølge Emilie Sloth, der er formand for skolebestyrelsen, være en eller to sætninger, som skal stå som ledestjerne for alle på skolen.

– Det er en vigtig dag for Glostrup Skole, fordi det er i dag, vi skal finde ud af, hvilken retning vi skal gå i. Det er ikke sagt på forhånd, sagde hun som velkomst.

Borgmester John Engelhardt deltog også på hele dagen. I sin velkomst gav han lidt flere svar på, hvad han mente, skulle være målsætningen.

– Vores skole skal give børn muligheder og kompetencer, så de er godt klædt på, når de senere skal bevæge sig ud i livet. Glostrup Skole skal være en skole, vi er stolte af. For mig handler det om glade børn i trygge rammer. Børn, som bliver dygtigere dag og for dag og bliver så dygtige, at de kan klare sig godt senere i livet. Det drejer sig også om dygtige medarbejdere og engagerede forældre.

Forberedt

Skoleleder Yasar Cakmak og en masse andre medarbejdere på Glostrup Skole havde selvfølgelig forberedt dagen grundigt.

– Vi har afholdt tre forberedende workshops inden Visionsdagen med elevråds- og medarbejderrepræsentanter, ledere og skolebestyrelsen. Det har været enormt inspirerende at opleve de mange gode input, der er kommet. Og jeg er særligt imponeret over elevrådsrepræsentanternes mange gode forslag til, hvad der skal definere Glostrup Skole i fremtiden. Alle har taget et stort ansvar på sig og gået ind i processen med stort engagement. Vores ambition er, at Glostrup Skole skal være det naturlige omdrejningspunkt for fællesskabet i Glostrup, og de forberedende workshops har bestyrket mig i, at vi er allerede godt i gang, siger Yasar Cakmak.

Tre forskellige spor

Visionsdagen startede i den store auktionshal på Kopenhagen Fur, men det var ikke meningen, at det skulle være envejs kommunikation, men derimod at deltagerne selv skulle komme med input. Derfor blev de hurtigt ledt ud i Copenhagen Room, hvor de i mindre grupper kunne tale om deres tanker om fremtiden for Glostrup Skole.

Der var tre forskllige overordnede temaer. Den først overskrift var: Hvilke kompetencer mestrer vores elever især?

– Kompetencer er et af de vigtige områder i folkeskolen, men det er ikke nok. Vi går en fremtid i møde, hvor man ikke ved, hvor mange af de funktioner, som vi har i dag, der stadig eksisterer. Hvad er det for nogle kompetencer, som børnene skal have? De skal kunne samarbejde, kommunikere, forholde sig kritisk til det de hører, de skal kunne tænke alternativt. Derfor er det ikke kun faglig viden og faglige kompetencer, men også dannelse, der er utrolig vigtig. Så vi som skole skal klæde eleverne bredt på, forklarede Yasar Cakmak.

Samarbejde med andre

Den anden overskrift på arbejdet var: Hvordan er samarbejdet med vores omgivelser, så vores elever opnår stor viden om samfundet og omverdenen?

Det beskrev Yasar Cakmak således:

– Jeg synes, dagen i dag er et godt eksempel på, hvordan samarbejdet mellem skolen, erhvervslivet og samfundet kan se ud. Men der er rigtig mange andre eksempler og mange andre muligheder her i Glostrup. Verden er større, end det, der foregår i skolen. Og eleverne kan lære rigtig meget andre steder. Vi kan styrke samarbejdet med idrætsforeninger, kulturliv, teater og alle mulige andre.

Det tredje spor var: Hvad gør Glostrup Skole til en attraktiv skole for børn og voksne?

– Det, der gør Glostrup Skole til en attraktive skole for elever, medarbejdere og forældre, det er, at børnene trives, er trygge og lærer det, de skal. Det gør også forældrene og politikerne trygge. Vi skal også være en attraktiv arbejdsplads, hvor vi kan tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere, sagde Yasar Cakmak.

Bliver til en vision

Efter den introduktion sad deltagerne ved cirka 30 borde og debatterede, hvilke emner, der var vigtige for dem. Det hele blev skrevet ned på store stykker papir, som efterfølgende blev samlet sammen. Over de kommende måneder skal indholdet så koges ned til en række bullets og til sidst til en overordnet vision.

– Jeg er rigtig godt tilfreds. Jeg hæfter mig ved det engagement, som folk ligger i det. Det viser, at de brænder for skolen. Det er en stor mængde information, vi har fået samlet i dag. Det skal koges ned til en vision på en eller to sætninger, som gør det klart, tydeligt og enkelt. Vi skal have en tydelig vision med en tydellig retning, den skal ikke være svulmet ind i en masse ord, siger Emilie Sloth.

Samtidig skal visionen selvfølgelig afspejle det, der faktisk skete på dagen.

– Jeg vil gerne stå som garant for, at det er den vision, som forældre, politikere, medarbejdere og elever kan se sig selv i, siger hun.

Det er hendes forventning, at det vil tage et par måneder at gøre visionen klar, hvorefter skolebestyrelsen vil vedtage den.

Starter med det samme

Yasar Cakmak var også rigtig godt tilfreds med det store fremmøde.

– Det er gået over al forventning. Jeg synes, det er rørende og opløftende at der kommer så mange. Glostrup Skole er det, der binder os sammen og skaber fællesskab, siger han.

Han mener, at outputtet fra visionsdagen hurtigt vil vise sig i elevernes hverdag.

– Der er rigtig meget at arbejde videre med. Der er nogle ting, vi kan gå i gang med i morgen og nogle ting, som skal indføres på lang sigt. Det vi kommer i gang med med det samme, vil gøre det nemmere at gennemføre de ting, der tager længere tid, siger han.

Han mener også, at de mange ønsker til visionsdagen er udtryk for, at skolen ikke er i mål.

– Meget af det, der bliver sagt i dag er udtryk for et ønske, men også udtryk for, at vikke helt er der, hvor vi skal være, siger han.

Tilfredse deltagere

Blandt de 350 deltagere var der klart flest forældre, en del medarbejdere og nogle politikere og elever fra skolen.

De deltagere, som Folkebladet talte med efterfølgende, var tilfredse med arrangementet. En af forældrene var Camilla Ebbesen. Hun vil gerne have en bedre skole i Glostrup.

– Jeg er selv fra byen og jeg vil gerne have, at mine børn bliver her i byen, når de skal have børn og ikke løber skrigende væk. Det er fedt at se skolebestyrelsen og Yasar Cakmak tage det alvorligt, siger hun.

Hun oplevede, at der var stor enighed blandt elever, forældre og medarbejdere.

– Jeg synes det er fedt at opleve, at vi taler om de samme ting, siger hun.

Der var også nogle elever med. En af dem var Emil Petersen fra 8.m på Skovvang.

– Jeg synes det er gået godt. Vi har fået meget at vide om visionen og skolen har fået mere at vide om, hvad vi gerne vil have, siger han.

Selv har han kun to år tilbage på skolen, men han vil gerne hjælpe med at gøre den bedre i fremtiden.

– Jeg synes, det er vigtigt at fortælle, hvordan Glostrup Skole skal fortsætte og hvordan skolen skal være for dem, der går på den i fremtiden, siger han.

Også de medarbejdere, der var mødt op, var glade for arrangementet.

– Jeg synes, det har været en fin dag. Jeg synes det er rigtigt at forholde sig til, hvad skolen skal udvikle sig til. Det er vigtigt at få medarbejderne i spil på alle mulige områder. Og det er vigtigt, at man giver rammerne for at det kan lade sig gøre at føre tingene ud i livet, siger han.

Han oplevede også en enighed ved bordene.

– Der var forskellige indgangsvinkler, men alle var interesserede i at gøre det bedste for eleverne. Alle var for eksempel enige om, at skoledagen er for lang, sagde han.

Politisk opbakning

Der var også en del politikere til stede ved visionsdagen. I foråret vedtog kommunalbestyrelsen nye mål for Glostrup Skole, men de kan sagtens spille sammen med en ny vision, mener formand for Børne- og Skoleudvalget, Sophie Dahl Brohus (V).

– Det her er en vision for fremtiden, noget af det skal vi bringe ind i målene og rammerne, så nogle af tingene skal vi politikere også hjem og kigge igennem igen. Det er vigtigt, at vi som politikere med den her visionsdag siger, vi gerne vil bidrage, siger hun.

Hun understreger dog også, at visionsdagen er skolens projekt.

– Jeg tror det er vigtigt at huske på, at det er skolens ledelse, der har teten på det her. Det er dem, der skal have samlet alle trådene, men de kan ikke gøre det uden en politisk opbakning. Skolen er fem år gammel. Måske er det nu, man skal tage den op og sige, hvor står vi henne? Jeg tror på, at de tager de her ting med, for eksempel når de laver skema næste år, den lange torsdag i indskolingen har en stor betydning for elever, forældre og medarbejder, siger hun.