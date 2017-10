Gratis støjvold, ja tak

Af

MF Kenneth Kristensen Berth (DF), medlem af Vallensbæk Kommunalbestyrelse

Borgergruppen Nej til Trafikstøj er sammen med en gruppe entreprenører kommet med et tilbud, som man ikke burde kunne sige nej til: En gratis støjvold langs Holbæk-motorvejen på den nordlige side af motorvejen fra Vallensbæk Torvevej til Tueholmsøen etableret med hjælp af overskudsjord fra byggerier i hovedstadsområdet.

Den 25. oktober kl. 19.00 bliver der afholdt borgermøde om sagen på Korsagergård. Alle partier i kommunalbestyrelsen på nær et – De Konservative – bakker op om mødet og er positivt stemt over for det generøse tilbud.

Men de Konservative er altså ikke med. Det er dybt skuffende. De Konservative taler meget om støjbekæmpelse, men når det kommer til den konkrete udførelse lader det noget tilbage at ønske. Konservative vil etablere nye etageboliger langs Køge Bugt Motorvejen og Konservative vil altså ikke have en gratis støjvold i Vallensbæk Nord.

Jeg er bange for, at jeg kender begrundelsen. Hvis man etablerer en støjvold på dele af det grønne areal mellem Holbæk-Motorvejen og Vallensbækvej er der nemlig ikke meget plads tilbage til at etablere erhverv, som kommuneplanen lægger op til – eller måske endda på sigt boliger som borgmesteren også har luftet. Det er den eneste grund til at De Konservative ikke vil være med.

Men de Konservative må gøre deres stilling op! Hvad er vigtigst bekæmpelse af støj eller fastholdelse af muligheden for at bygge på grunden mellem Holbæk-motorvejen og Vallensbækvej.

For Dansk Folkeparti er sagen klar: Vi skal sige ja tak til den gratis støjvold.