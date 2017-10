Gratis støjvold, tjah?

Af Niels Jørgensen, medlem af kommunalbestyrelsen, Venstre I Folkebladet den 17. oktober debatterer Kenneth Kristensen Berth (DF) og Henrik Rasmussen (K) en eventuel støjvold mellem Motorvejen og Vallensbækvej. Et efter borgergruppen Nej til Trafikstøjs udmelding usædvanligt fordelagtigt tilbud fra en jordentreprenør om gratis at levere overskudsjord og opføre en støjvold. Det lyder umiddelbart interessant, især […]

I Folkebladet den 17. oktober debatterer Kenneth Kristensen Berth (DF) og Henrik Rasmussen (K) en eventuel støjvold mellem Motorvejen og Vallensbækvej.

Et efter borgergruppen Nej til Trafikstøjs udmelding usædvanligt fordelagtigt tilbud fra en jordentreprenør om gratis at levere overskudsjord og opføre en støjvold. Det lyder umiddelbart interessant, især hvis en støjvold er den rigtige løsning og ordet gratis virkelig dækker, at det er uden omkostninger for andre.

Venstre har naturligvis sagt ja til at deltage i mødet. For man kan kun tage stilling til noget, hvis man ved, hvad der skal tages stilling til. Vi kommer for at høre nærmere. Men vi har ikke taget stilling til, om en støjvold er den rigtige løsning til afhjælpning af de kedelige støjgener, der ubestridt er i området.

Det er altså ikke alle partier i kommunalbestyrelsen, på nær K, der på forhånd er ”positivt stemt over for det generøse tilbud”, som det udlægges. Men vi er bestemt positivt indstillet for at deltage i mødet og høre om fakta og nyt.

Hvordan DF kan udtale: ”Sagen er klar: Vi skal sige ja tak til den gratis støjvold” er uforståelig, med mindre DF ved noget, vi andre ikke ved. At K vælger ikke at deltage i mødet er lige så uforståeligt. Der er mange faktorer, der skal inddrages i overvejelserne. Her er det spændende at lytte til hvad såvel borgergruppen Nej til Trafikstøj som jordentreprenøren har at sige. For eksempel tidsplaner, garanti for levering og udførelse af arbejde.

Venstres holdning er klar. Mød op og lyt, kom med spørgsmål og forslag. Det er en vigtig sag for såvel de berørte beboere i området, som for kommunen. I og med at det ikke er et politisk indkaldt møde, burde der være rig lejlighed for at komme med spørgsmål og synspunkter.