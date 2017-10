Guld i gokart

BGK’eren Emil Tanggaard vandt finalen fra pole position og havde været super godt kørt i weekenden med 3. plads i tidtagningen, to heats sejre, en 3. plads i heat tre og 1. plads i finalen.

BGK’eren Anton Saugmann Güllich var uheldig med et punkteret bagdæk i 5. omgang i finalen og måtte lade sig overhalet af stort set alle, da det var umuligt at styre karten med et punkteret hjul. Karl Birkebæk klarede sig fint i finalen i sit debutløb i klassen.

Det var også et flot punktum for BGK’erne i Sverige, hvor BGK’erne havde klart sig flot i de svenske løb.

Nu gælder det for en del BGK’erne i Cadett Junior og OK Junior at de allerede skal syd på i næste uge og de næste tre uger til Italien, hvor de sidste fire store internationale løb står på programmet: DKM Finale i Lonato, Tropheo Delle Industry og WSK Final Cup 1 & 2.