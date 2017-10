Historier fra arkivet

30. september 1987

Fødeklinik i Glostrup permanent

De første babyer fra fødeklinikken på amtssygehuset i Glostrup kom i børnehave-alderen før amtsrådet besluttede sig for at gøre klinikken permanent

GLOSTRUP. – Klinikken har kørt i tre år. Den skulle være et ét års forsøg, siger amtjordemoder Anne-Marie Bruun, der har kontor på Glostrup Amstssygehus.

Hun er glad for at fortælle, at amtsrådet nu enstemmigt har gjort ordningen permanent. Forsøget kom til verden, efter at det var slut med fødeklinikker i amtet. Nok var det få, som blev født på dem. Men kritikerne af nedlæggelserne mente, at dårlig information spillede ind.

Den radikale gruppe i amtsrådet, der dengang havde jordemoder Henriette Olesen som sin ene halvdel, forlangte, at der i stedet blev oprettet en fødeklinik på amtssygehuset i Glostrup.

Det blev til et forsøg fra juni 1984.

– Men siden måtte vi afvente en lægefaglig redegørelse. Den forelå i foråret, og sagen kom i amtsrådet i august.

Ved starten havde klinikken fire senge. De er blevet til otte. Fordelen ved klinikken er, at den på én gang sikrer en fødsel uden dominans af teknik, samtidig med at den egentlige fødeafdeling lige i nærheden kan mobiliseres, hvis der skulle opstå komplikationer.

300 børn giver på et år deres første vræl på klinikken. De kommer fra hele amtet. Men flest selvfølgelig fra Glostrup-området.

Spørgsmålet er så, om andre sygehuse skal gå hen og gøre ligeså.

En såkaldt 10 års fødselshjælpeplan har taget højde for, at det kan ske på amtssygehuset i Gentofte.

New

1. oktober 1997

Ungdomskor fejrer 20 år

Vallensbæk Kirkes Ungdomskor fejrer i disse dage korets 20 års fødselsdag. Det markeres med en koncert

VALLENSBÆK. I sommer var ungdomskoret i Toronto for at optræde, og programmet fra denne tur præsenteres nu for det lokale publikum.

Det sker ved en koncert torsdag den 2. oktober klokken 19.30 i Vallensbæk Kirke.

Programmet har hovedvægten lagt på dansk, romantisk musik med Weyse, Gade, Hartmann og Heise, men også Schubert er repræsenteret.

Michael Bojesens ”Gloria” fra 1996 har også fundet vej til aftenens program, og alle sejl er sat til for at gøre aftenen så festlig som mulig.

Der er gratis adgang til begivenheden.

Gib



3. oktober 2007

Brøndby vil ombygge beskyttede boliger

De beskyttede boliger på Brøndby Møllevej i Brøndbyvester bliver efter alt at dømme i løbet af 2009 bygget om til plejeboliger for yngre, fysisk handicappede borgere

BRØNDBY. Brøndby Kommune har netop afsat 100.000 kr., der skal bruges til at undersøge mulighederne for at ombygge de 12 beskyttede boliger på Brøndby Møllevej i Brøndbyvester.

Hvis boligerne ombygges, er det kommunens idé, at boligerne fremover skal kunne fungere som plejeboliger for yngre borgere med et fysisk handicap.

Brøndby Kommune har i øjeblikket ingen boliger til denne gruppe mennesker.

Det betyder, at de enten må henvises til pladser uden for kommunen eller bo i en ældrebolig på et af Brøndbys ældrecentre, hvor der ikke er nogen jævnaldrende.

Ejes af kommunen

De 12 boliger, der er ejet af Brøndby Kommune, er bygget tilbage i 1980 og dermed 27 år gamle.

Boligerne opfylder lovgivningens krav til størrelse og indretning, men både køkken og badeværelse er utidssvarende, nedslidte og meget mørke.

Den dårlige vedligeholdelsesstand har betydet, at nogle af de borgere der er blevet tilbudt en beskyttet bolig på Brøndby Møllevej, har takket nej og i stedet foretrukket at vente på et andet og bedre tilbud.

– Det er ikke sådan, at husene er ved at falde sammen, men de er bygget i en anden tid, og derfor trænger de til at blive ordnet, erkender borgmester Ib Terp (S).

Tob