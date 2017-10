Historier fra arkivet

7. oktober 1987

Foredrag om døden

Vallensbæk Kirke har i løbet af efteråret en foredragsrække om døden i vores kultur

VALLENSBÆK. Døden er et emne, som har været omgivet af tavshed. Et emne som vi har haft svært ved at tale højt om i vores samfund. I de senere år er denne tavshed imidlertid blevet brudt noget, bl.a. ved den diskussion af dødskriteriet, som stadig er lovgivningsmæssigt aktuel.

Vallensbæk Kirke ønsker at bidrage til denne åbning og diskussion i forbindelse med det at kunne tale om døden og holder derfor åbne aftener på Højrupgård for alle, som måtte være interesserede. Foredragsaftenerne finder sted 23. september, 28. oktober og 18. november kl. 19.30. Foredragsholderne er Dr.med. Kristine Borum, der er ansat på Rigshospitalet, Hospitalspræst i Glostrup Christian Busch og forfatteren Hans Løvetand.

Foredragsrækken sigter på at behandle dødskriteriet, døden i teologisk belysning og endelig det sprog, vi anvender i forbindelse med døden. Enhver er velkommen til foredragsrækken, som er gratis.

8. oktober 1997 Brøndbyøster Station forbedres næste år På et møde mellem DSB og Brøndby Kommune blev en samlet løsning for den triste Brøndbyøster Station drøftet. DSB lover forbedringer allerede næste år BRØNDBY. S-togschef Erik Maglehøj fra DSB var enig med borgmester Kjeld Rasmussen i, at Brøndbyøster Station trænger til et løft. På mødet fortalte han, at DSB på nuværende tidspunkt arbejder med planer for renovering fra perrontrappen til og med selve perronen. Vil lukke tunnelen

Belysningsarmaturerne vil blive udskiftet allerede i indeværende år, fremgik det af DSBs redegørelse. Brøndbys ønske om at sænke gulvet i tunnelen samt lukke enderne som fx. på Brøndby Strand Station blev drøftet, og DSB var velvilligt indstillede overfor forslaget, idet Brøndby indgår i finansieringen. Forpladsen blev også diskuteret, og en ny støjskærm blev stillet i udsigt. Reklamer ved indgangene og på støjskærmen foreligger som en mulighed. Indgår samarbejde

Kommunens teknikere indgår nu i et samarbejde med DSB for at finde en samlet løsning på forpladserne. Målet er, at Brøndbyøster Station fremstår lysere, venligere, mere sikker og med mere personale, når forbedringerne er udført.

Tob

10. oktober 2007

Mystiske granitsten i Egeparken

Er det kunst? Omkring 30 granitsten er blevet sat rundt om i Egeparken i Glostrup. Hvad er meningen spørger parkens brugere?

GLOSTRUP. Cylinderformede granitsten i forskellig højde er blevet sat rundt omkring i Egeparken, der ligger op til Glostrup Hallen.

Det vækker undren blandt flere, der færdes i området.

– Det ser helt gak, gak ud. De må da have kostet det hvide ud af øjenen. Det kræver en forklaring, siger Niels Kristensen, der bor på Sportsvej og som undrede sig, da han for nylig så granitpillerne blive sat op. Han stiller det klassiske spørgsmål: Er det kunst?

– Det har da ikke noget med byggeri at gøre, konkluderer han.

Det har han ret i, men det tog lidt tid for Folkebladet at finde ud af, hvad det så går ud på. Glostrup Kommunes informationsmedarbejder har ikke umiddelbart hørt om granitstenene i parken, men lover at undersøge sagen.

Til minde om træer

Imidlertid fører Folkebladets opklaringsarbejde os til kulturudvalgs formand Freddie Rose (S). Det må jo have noget med kultur at gøre.

– Det er ikke umiddelbart noget, der får klokkerne til at ringe, lyder det overraskende svar fra Freddie Rose.

Han har ikke set granitstenene og han kan ikke huske, at han har været med til at beslutte noget i den retning. Med andre ord, mystikken breder sig. Men en halv time senere ringer han tilbage.

– Det har ikke noget med kulturudvalget at gøre. Det hører under teknisk forvaltning. Det er ikke kunst, men man kan sige, det er kunstnerisk, lyder den kryptiske indledning fra Freddie Rose.

Han har fundet en forklaring i teknisk forvaltning.

– Oprindeligt blev Egeparken anlagt af en arkitekt, og træerne er plantet i en spiral. Man måtte ikke fjerne træerne, men med tiden blev de store. De har vel stået der i en 40 år. Parken blev anlagt i forbindelse med hallen, der så vidt jeg husker stod færdig i 1966. Parken blev mørk og skyggefuld. Den forhenværende idrætsinspektør i Glostrup foreslog, at man tyndede ud. Det var problematisk, fordi, det var mod arkitektens oprindelige plan. Men man kan sige fornuften sejrede, og man fældede nogle af træerne for at give lys og luft i parken. Kompromisset bestod så i, at man satte de her granitsten, der hvor træerne havde været. Man kan sige, de er rejst til minde om træerne, lyder forklaringen fra Freddie Rose.

Kok