Historier fra arkivet

14. oktober 1987

Her har vi så Akselborg i Brøndby

Det ny ældrecenter i Brøndbyøster får kort efter rejsegildet besøg af italiensk ældreorganisation

BRØNDBY. Hva’ si’r I så?

En aldeles tilfreds Aksel Rasmussen slog fredag ud med armene, da han og kommunalbestyrelsen holdt rejsegilde på de 40 nye ældreboliger på Nygårds Plads i Brøndbyøster.

Et par hundrede mødte op til begivenheden, hvor man blandt andet løftede sløret for, at det smukke byggeri allerede er kendt i udlandet.

– I morgen torsdag får vi besøg af en store italiensk ældreorganisation, hvis ledelse er igang med etablereingen af flere plejehjem efter dansk mønster. De ville dog lige havde det sidste med, og det får de med et besøg på fremtidens plejehjem i Brøndby, erklærede en glad Aksel Rasmussen.

Under rejsegildet påpegede borgmester Kjeld Rasmussen samtidig, at kommunens borgere må acceptere, at kommunalbestyrelsen fremover vil flytte mange penge til ældresektoren fra andre dele af systemet.

– Selvom pensionisterne ikke hører til dem, der kæfter mest op, har de krav på en god standard. Det er glædeligt, at vi har kunne holde et fint niveau, trods de store økonomiske problemer, mente Kjeld Rasmussen. – Folk spørger: Hvordan kan i bruge så mange penge på dette byggerio, når I skærer ned på skolerne? Det er elementært. Vi bliver færre unger og flere ældre, fastslog Brøndbyborgmesteren.

16-årig dreng fik 3,5 års fængsel

Kriminalretten i Glostrup dømte i onsdags en 25-årig mand og en 16-årig dreng for et røveri mod guld- og sølvforretningen på Diget i Glostrup tidligere på året

GLOSTRUP. Kriminalretten i Glostrup idømte i onsdags en kun 16-årig dreng 3,5 års fængsel for et særdeles voldsomt røveri mod guld- og sølvforretningen på Diget i Glostrup den 7. april i år. Drengen var blot 15 år gammel, da han begik forbrydelsen.

– 3,5 års fængsel er en hård straf i betragtning af, at røveren kun var 15 år på gerningstidspunktet, men det var også et usædvanlig væmmeligt røveri, siger anklager i sagen, politifuldmægtig Lisbet Høiberg.

Den anden røver, en 25-årig mand, blev idømt 2,5 års fængsel for røveriet på Diget samt for vidnetrusler.

Gerningsmændene, der bar hætter under røveriet, benyttede et oversavet jagtgevær til at tvinge butikkens indehaver, det øvrige personale samt en repræsentant, der tilfældigt var i butikken, ned på gulvet i forretningens baglokale. Under røveriet blev repræsentanten slået i højre side af kroppen og i hovedet af den ene af røverne og fik desuden presset mundingen på geværet ned i munden, mens han lå på gulvet. Politiet mener, at var den 15-årige, der bar jagtgeværet i forretningen.

Normalt bliver en røver, der kun er 15 år på gerningstidspunktet, sendt til afsoning på en ungdomspension, men der skønnes han på baggrund af lægelige oplysninger ikke egnet til at være. I stedet sendes han formodentlig til afsoning i Herstedvester.

17. oktober 2007

Vallensbæk-svømmer på vej til landsholdet

Mai Hjelmgaard fra Vallensbæk Svømmeklub, VI39, er bare 13 år, men allerede på fuld fart op af ranglisterne i dansk svømning

VALLENSBÆK. 13-årige Mai Hjelmgaard fra Vallensbæk har en lysende fremtid foran sig indenfor svømmesporten. Hun er netop rykket op blandt de allerbedste elitesvømmere i Vestegnens Aqua Team, der bl.a. tæller OL-kandidaten og klubkammeraten Jakob Andkjær og Anders Jensen, der til daglig svømmer på landsholdet i Farum.

Men Dansk Svømme Union har også et godt øje til den talentfulde, unger Vallensbæk-pige, der træner 16 timer om ugen i startfællesskabet på Vestegnen.

I forrige weekend var hun udtaget til at deltage i ungdomslandsholdets talentudviklingsprogram i Holstebro, og til november skal Mai til Esbjerg for at deltage i en helt specifik træningssamling for ungdomslandsholdets mellem og distance-crawl-svømmere.

I modsætning til tidligere udtages svømmere til ungdomslandsholdet nu på baggrund af et bestemt antal point efter den internationale FINA-svømmetabel.

Mai har opnået print nok til at blive udtaget i både 200 fri, 400 fri og 800 m fri. Udtagelsen fra Dansk Svømme Union betyder, at man tror på, at Mai Hjelmgaard har mulighed for at kvalificere sig til Nordiske Årgangsmesterskaber næste år på langbane i juli måned.

