Hjælp og støtte til de mest trængende

Mogens Mathiesen, formand SF Glostrup

Jeg er nu igen blevet kontaktet af en familie i Glostrup, der er kørt vild i de forskellige kontorer i Glostrup.

Når en familie har brug for hjælp og støtte, er det vigtig, at der skabes et godt samarbejde med Glostrup Kommune, og at der støttes op om hele familien, ikke kun barnet, den unge eller voksne.

Familier sendes fra den ene sagsbehandler til den anden og tilbage igen, og det er meget almindeligt, at man har tre til fire forskellige sagsbehandlere.

Lige pludselig en ny sagsbehandler og så starter familien forfra.

Der er brug for én dør ind i Glostrup Kommune med én koordinerende socialrådgiver, som så støtter og hjælper hele familien.

Vi skal som kommune gøre det yderste for at få de svageste med størst behov videre med livet. Det bliver også billigere i længden og giver et bedre liv til familien.