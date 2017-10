Hvad er der gået galt?

Ulf Taube

Socialdemokratisk kandidat til Kommunalvalget i Glostrup

Jeg mangler stadig en forklaring på, hvordan det kunne gå så galt, at Glostrup blev den kommune i hele Danmark, hvor ansatte i gennemsnit havde mere end 15 sygedage på et år i 2016? Det er gået ud over borgere, som har oplevet, deres børn har haft mange skiftende vikarer i børnehaver og i skolen, ud over ældre, som har fået for mange skiftende hjemmehjælpere, end nødvendigt. Og så er det desværre også gået ud over mange ansatte i Glostrup kommune, både de mange syge og de der er blevet tilbage, der har skullet løbe stærkere for at nå arbejdet.

Sygedage er vel ikke kommet af sig selv ud af den blå luft? Det skulle man tro når Venstres Piet Papageorge svarer mig i Folkebladet i sidste uge. For her er ikke skygge af god forklaring på, hvad der er gjort galt og det finder jeg underligt, når skaden er sket på Piet Papageorges vagt i en Venstreledet Glostrup kommune med ham som formand for kommunens Vækst- og Beskæftigelsesudvalg.

Godt der nu sættes ind for at nedbringe det alt for høje sygefravær. Men skaden skulle jo aldrig være sket i det omfang så Glostrup blev nummer sjok blandt landets 98 kommuner og Venstre har åbenbart ikke set det var nødvendigt og helt forsømt det forebyggende arbejde, der først nu sættes ind?

Piet Papageorge gik til valg i 2013 på at pengene lå bedst i borgernes lommer og skatten i Glostrup kommune skulle derfor sættes ned. Der skulle ”tænkes smartere, brydes med rutiner og skatteborgernes penge skulle ikke bare smides i et sort hul” – så med den holdning kan jeg mere end ane, at flere ulykker kan ramme kommunens flittige ansatte og byens borgere, hvis Venstre fortsat sidder på magten. Så mit råd til vælgerne er, stem på nogle andre, som du sympatiserer med, gerne en socialdemokrat.