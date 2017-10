Hvad vil i gøre?

DEBAT. Af Carl Friis Skovsen, Bygaden 53, Vallensbæk

Om kort tid er der valg til kommunalbestyrelsen i landets kommuner, det gælder naturligvis også Vallensbæk.

Men før jeg går til valglokalet, er der forskellige spørgsmål, som jeg gerne vil have afklaret.

Der er i hvert fald tre forhold indenfor ældreområdet, hvor jeg selv, men sikkert også andre, kunne ønske klare udmeldinger fra partierne før valget:

Beboere på plejehjem kan få mulighed for selv at vælge, om de fortsat vil gøre brug af deres nuværende praktiserede læge, eller om de i stedet for vil foretrække en læge, der bliver fast tilknyttet til plejehjemmet.

For den enkelte beboer vil en aftale om en fast tilknyttet læge betyde flere fordele, for eksempel jævnligt tilsyn ved sygdom, og som det måske allervigtigste for den enkelte en løbende overvågning og tilpasning af medicinforbruget.

Så mit spørgsmål til partierne er: Hvad vil man gøre for at få en hurtig afslutning på de efterhånden længerevarende forhandlinger med de praktiserende læger?

Vil man eventuelt gå så vidt som at ansætte læger i kommunalt regi for at løse problemet?

Som beboer i Vallensbæk er det praktisk talt umuligt at finde en ledig praktiserende læge indenfor kommunegrænsen, hvilket især giver problemer for ældre ikke mobile personer.

Spørgsmålet er om og hvilke initiativer det enkelte parti vil tage for at afhjælpe manglen på praktiserende læger. Vil man for eksempel om nødvendigt stille lokaler til rådighed, som det skete i Vallensbæk Nordmark?

Spørgsmålet om bygning af et nyt plejehjem som supplement til Højstruphave og Rønnebækhus dukker op i medierne med jævne mellemrum.

Udmeldingerne fra politikerne har været meget forskellige og med forskellige begrundelser. Så derfor: Hvornår skal der bygges et nyt plejehjem i Vallensbæk, hvor skal det placeres og hvornår skal det indvies?