Hvor er beboerdemokratiet i Glostrup Boligselskab?

Af

Charlotte Anbro

Glostrup

12/10 finder jeg i min postkasse en rundskrivelse fra Glostrup Boligselskab, læser det igennem og er bagefter dybt rystet, sidder tilbage med en følelse af utryghed, afmagt og ikke at være hørt.

Jeg tager derfor kontakt til naboer, venner og bekendte i området.

Vi er en meget stor samling af borgere i Glostrup, der bekymres i forhold til beboerdemokratiet i Glostrup Boligselskab.

Vi er klar over, der fra politisk side er besluttet at der skal spares inden for det almennyttige boligområde. Hvilket er fint nok, alle har en interesse i at huslejen ikke eksploderer økonomisk.

Dejligt at der tages initiativ til en plan hen mod 2020.

Det som går direkte imod alle tanker i beboerdemokrati er, at processen med udarbejdelse og vedtagelse af plan, er sket i et lukket forum henover sommeren.

Det er efter vores opfattelse meget uacceptabelt at beboerne i Glostrup boligselskab ikke har fået lov til at være en del af denne proces, fået lov til at komme med input til planen for 2020. Er sikker på at den uvished, utryghed, usikkerhed, bekymring og frygt som mange af os sidder med kunne være undgået, hvis vi havde følt os hørt.

Det kunne jo også være at Glostrup Boligselskab kunne drage positiv fordel af beboernes input, værdier og holdninger til 2020 planen i forhold til ex gårdmændenes rolle som ”social vicevært” i lokalområdet, serviceniveau i forhold til drift og vedligeholdelse, kædeansvar.

Hvorfor skulle vedtagelsen af planen gå så hurtigt?

Hvorfor har der ikke vært en direkte dialog med beboerne?

Hvad har boligselskabets beboerdemokrati tænkt sig at gøre for at lytte på beboerne, så bekymring og utilfreds, som det vi tilkendegiver her, ikke er reglen fremfor undtagelsen?

Underskrevet af Charlotte Anbro, Vibeke Anbro og Betina Lefevre. På vegne af mange beboere i Glostrup Boligselskab.