DEBAT. Af Elisabet Gram, Vesterleds alle 15 b, Brøndby

Af Elisabet Gram, Vesterleds alle 15 b, Brøndby

Af

Elisabet Gram, Vesterleds alle 15 b, Brøndby

Det er med stor forundring, jeg i min forundersøgelse for min kommende stemmedeltagelse finder frem til, at kun Venstre har et kvindeligt medlem. Alle øvrige partier er helt mandsdominerede, hvad kan det mon skyldes?

For at skabe ligevægt, et bredere og mere nuanceret byråd vil jeg opfordre til, at der ikke bare stemmes ud fra, hvordan byrådet ser ud i dag.

God valgdag ønskes til alle medborgere uanset køn.