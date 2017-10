Intet Dannebrog i KB-salen

Møderum Kotka ligger på 1. sal i den nye tilbygning til Glostrup Rådhus. Det møderum er særligt interessant, fordi dets primære formål er at være ramme om Kommunalbestyrelsens møder cirka en gang om måneden.

På det seneste møde havde Dansk Folkeparti foreslået, at rummet skulle udsmykkes permanent med en Dannebrogsfane. I forvejen er lokalet udsmykket med malerier af de sidste cirka 100 års borgmestre, og for enden af salen, lige over borgmesterens stol, hænger et mindre byvåben.

Der skal dog også stå en dannebrogsfane, mente Flemming Ørhem (DF).

– Mange byrådssale landet over prydes af verdens smukkeste flag, Dannebrog. Men vi er altså også nogle kommuner, der ikke har et Dannebrog. Det kan der selvfølgelig være mange og forskellige forklaringer på. Men Dansk Folkeparti mener, at det er på tide, at Glostrup kommune pryder kommunalbestyrelsens mødesal med Dannebrog, sagde han.

Nationalistisk symbol

Det var der dog ikke opbakning til. Hanne Nielsen (S) mente, at Dannebrog var for nationalistisk et symbol.

– Socialdemokraterne i Glostrup har ikke brug for et stærkt nationalistisk symbol, for at føle os danske. Vi ved, vi er danske i vores hjerter og tanker. Derudover er en del af os meget europæiske, så vi skulle måske også have et EU flag hængende. Vi føler ikke, vi skal følge eksemplerne i andre kommuner, sagde hun.

Det argument var Pia Dahlin (DF) ikke tilfreds med.

– Jeg synes det er pinligt, at du synes Dannebrog er et nationalistisk symbol. Det er Danmarks flag, sagde hun.

I Venstre var man ikke enige om emnet. Lars Thomsen stemte for forslaget, mens resten af Vestres gruppe stemte imod.

– Mine argumenter er, at i denne sal, der behandles de sager, der angår Glostrup og Glostrups borgere, der synes jeg byvåbnet som sidder på endevæggen er passende. Vi er en del af Danmark, Danmark er en del af EU, så hvis der skal være en Dannebrogsfane, så kan man argumentere for, at der også skal være en med EU og FN, Nato, og hvor vi ellers er med.