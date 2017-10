Kendte toner fylder kirken

Sangerparret Tuva Semmingsen og Joachim Knop synger på søndag kendte solosange og duetter fra både den klassiske og den rytmiske verden.

Til koncerten den 22. oktober kan man blandt andet høre Habaneraen og Toreador-sangen fra Bizets Carmen, All I Ask of You fra Phantom of the Opera, Edith Piafs La Vie en Rose, På den vej, hvor du bor fra My fair Lady og sange af Kai Normann Andersen.

Sangerparret har været sammen i mere end 20 år. De er begge uddannede operasangere, hun mezzosopran og han baryton.

Koncerten foregår søndag den 22. oktober kl. 16.00 i Helligtrekongerskirke