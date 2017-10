Kollegieboliger i tomme lokaler

DEBAT. Af Birgit Boelskov, Kandidat til Kommunalbestyrelsen i Glostrup for Radikale Venstre, Brøndbyvestervej 31, Glostrup

Af Birgit Boelskov, Kandidat til Kommunalbestyrelsen i Glostrup for Radikale Venstre, Brøndbyvestervej 31 Glostrup

Af

Birgit Boelskov

Kandidat til Kommunalbestyrelsen i Glostrup for Radikale Venstre

Brøndbyvestervej 31

Glostrup

I København er behovet for kollegieboliger så stort, at den smarte plan er containere.

I Glostrup har jeg nu i tre år kigget over på fraflyttede butikslokaler, hvor vinduernes brune papir langsomt, men sikkert falder ned og giver et trøstesløst indtryk. Hvad sker der? Hvorfor har vi tomme lokaler?

Hvorfor ikke leje lokalerne og indrette kollegieboliger? Dermed kunne vi motivere de unge glostrupborgere til at blive i kommunen, når de flyver fra reden. Og hvis der er flere tilsvarende tomme lokaler, kunne vi måske tiltrække nye borgere, der måske siden med god uddannelse havde lyst til at blive her.

Ved at glæde ungdommen sikrer vi alderdommen.