Kommunen inviterer erhvervslivet til dialog

Brøndby Kommune har de seneste år styrket sin indsats i forhold til det lokale erhvervsliv. Det kan blandt andet ses ved, at kommunen har ansat en erhvervskonsulent.

Desuden afholder Brøndby Kommune i løbet af efteråret en række cafémøder, hvor der bliver sat fokus på forskellige emner.

Det næste cafémøde finder sted på torsdag (den 5. oktober, red.) under temaet Brøndby Kommune som rekrutteringspartner.

Her vil man kunne høre mere om, hvordan Brøndby Kommunes virksomhedskonsulenter kan hjælpe med blandt andet rekruttering og forskellige typer ansættelser.

Eva Vejdik Gottlieb, erhvervskonsuleet i Brøndby Kommune, håber, mange har lyst til at være med:

– Det første cafémøde i september gik over al forventning, og det er virkelig positivt, at initiativet er blevet taget så godt imod af virksomhederne. Jeg forventer, at foråret vil byde på flere cafémøder, hvor vi tager udgangspunkt i de emner, som har interesse for flest virksomheder.

• Tilmelding sker hos erhvervskonsulent Eva Vejdik Gottlieb på erhvervsservice@brondby.dk og på tlf. 4328 2168 senest dagen før.

• Cafémøderne afholdes fra kl. 16.30 – 17.30 på Brøndby Rådhus.

• Den 16. november afholdes det næste møde, Om kvalificering til offentligt udbud og indkøb