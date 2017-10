Konservative i Glostrup har holdet klar

Det konservative Folkeparti i Glostrup har lige op til deadline fået deres endelige liste på plads. Spidskandidat er Dan Kornbek Christiansen. Han er også kandidat til regionsrådsvalget og formand for vælgerforeningen.

Resten af lsiten lyder som følger: Christian Ebbesen, Mogens Steen Johansen, Torben Wagner, Steffen Schlägelberger.

De konservative stiller op med seks mærkesager. Øverst på listen står, at de ønsker, at det skal være nemmere at være børnefamilie i Glostrup og Glostrup skal blive den bedste børne- og ungekommune på Vestegnen.

Derudover står bedre forhold for veteraner, ældre i eget hjem, demente og erhvervslivet også på listen.