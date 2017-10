Korrekt svar på læserbrev

Jesper Weidick, Annette Normind Thomsen, Camilla Christensen og Kasper Damsgaard, alle kandidater til Kommunalbestyrelsen for Socialdemokratiet i Glostrup

I Folkebladet af 10. oktober 2017 var der et læserbrev omhandlende kortere skoledage. Vi mener i Glostrups Firkløver, at dette læserbrevs spørgsmål fortjener et korrekt svar:

Når der er ønske om kortere skoledage kan kommunalbestyrelsen efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelsen og efter ansøgning fra skolens leder, normalt i samarbejde med klasseteamet, godkende at fravige reglerne om en mindste varighed af undervisningstiden. Kommunalbestyrelsen kan således beslutte at ændre på skoledagens længde ved at omlægge timerne i understøttende undervisning (UU) til topersonersordning med henblik på yderligere faglig støtte og undervisningsdifferentiering. Dette kan ske for et skoleår ad gangen.

Kommunalbestyrelsen kan selv foretage hver enkelt godkendelse, men den kan også vælge at delegere denne kompetence til forvaltningen eller til den enkelte skole (skolelederen eller skolebestyrelsen).

Vores holdning er, at beslutningskompetencen skal lægges så tæt på de faglige kundskaber som muligt, således at ikke bare tiden fra behov til udførelse afkortes, men også for derved at kunne foretage disse omlægninger så præcist som muligt.