Kortere skoledage, tak

Af

Annette Reckendorph

Baunedammen 42, Brøndby

Kandidat til kommunalbestyrelsen for SF

På ungdomsdemokratidagen i januar var der fire 8. klasser, som ønskede en kortere skoledag. Det støtter SF-Brøndby. Sammen med mange forældre ønsker vi at give børnene noget mere fritid. Trætte børn i de sene eftermiddagstimer lærer ikke særlig meget.

Folkeskolereformen tillader en kortere skoledag, hvis man giver klasserne flere timer med to voksne. Den model ønsker SF, at vi bruger i Brøndby Kommune. To voksne i nogle af timerne kan give et kvalitetsløft til vores folkeskole. Skolerne i Brøndby er gode til at løfte vores børn fagligt, men de læser for eksempel stadig dårligere end gennemsnittet i Danmark. Der kan vi godt gøre noget mere.

Vores børn skal have den bedste start på livet. Det får de med en skole, som hænger bedre sammen. Med kortere skoledage og flere timer med to voksne.