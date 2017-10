Kultur i alle former og farver

17.06. Det er fredag den 6. oktober, og årets Kulturnat i Brøndby er seks minutter gammel. Folkebladet har sat sig for at sætte kulturnatsmaratonrekord ved at nå hele vejen rundt til alle stationer, inden klokken bliver 22. Rekordforsøget begynder i Brøndbyvester Mølle, hvor man kan komme op og se møllehjulet og få en pose mel med hjem. Første post er klaret.

17.25. Foran Pensionisthuset Møllen stiller tre damer sig op til fotografering. De skal have et portræt af dem selv med møllen i baggrunden. Indenfor har 20-25 personer slået sig ned rundt ved bordene. Der bliver snakket og grinet. De første portioner tomatsuppe bliver langet over bordet.

17.45. Kent Max Magelund (S) og Steen Andersen (Enhedslisten) præsenterer den netop vedtagne Kulturpolitik. Ifølge de to politikere er dannelse et væsentligt element i politikken. Cirka 40 personer lytter med, blandt andet alle Dansk Folkepartis medlemmer af kommunalbestyrelsen.

18.07. Ifølge planen skulle der være åbent hus på stadion, og det skulle være muligt at få et spil rundt om bordet med Brøndby Bordtennis Club. Men da Folkebladet når frem til det hjørne af stadion lige overfor Klubhuset, hvor de samme aktiviteter fandt sted sidste år, er der ingen at.

18.22. I Stadionhal 1 kan man spille håndbold med spillerne fra Brøndby Håndboldklub, men lige nu er der ingen, der tør udfordre spillerne, der har banen for sig selv.

18.37. Brøndby Strand Spejderne har tændt bål foran Kulturhuset Brønden. En dreng vil gerne høre lidt om, hvad det vil sig at gå til spejder. Hans mor mener, aktiviteterne minder om dem, man lavede, da hun var spejder.

18.44. En gruppe børn står i en rundkreds i koncertsalen i Brønden og danser med tre unge mænd, der ser ud til at have prøvet det mange gange før. Der bliver klappet og snurret rundt på gulvet.

18.57 I cafeen er et foredrag om Brøndby under anden verdenskrig i fuld gang. En lille gruppe lytter med, mens de spiser aftensmad. Ved siden af har Røde Kors slået en bod op, hvor man kan høre om, hvilke aktiviteter de har at tilbyde.

19.17. Elever fra Musikskolen har overtaget scenen i koncertsalen. 20-30 mennesker sidder og lytter med.

19.27. Rundt om det interaktive guld på anden sal sidder en gruppe børn og spiller et quizspil. Spørgsmålene viser sig langsomt på gulvet i det lille lokale, og alle gætter med og griner.

19.34. Tre drenge har slået sig ned om et ludospil på størrelse med et bord. Ved siden indhenter ti piger i syvende klassesalderen en dreng, de har brugt længe på at finde. Han virker nogenlunde glad for at være blevet fundet.

19.45. I teltet udenfor Brønden serverer den pakistanske forening mad, mens Brøndby Jazz Klub har inviteret Kurt Jensen og hans Jazz Serenaders til at spille.

19.52. Sognepræst Elisabeth Krarup de Mederios kommer vandrende i præstekjole. Hun skal fortælle om, hvorfor kirken er med i Kulturnatten.

20.20. Folkebladet har begivet sig videre til Genbrugspladsen. Her kan man blandt andet møde Hofor, der fortæller om det blødere vand og affaldsteamet fra Brøndby Kommune. Ligesom man kan kigge indenfor i en ambulance og lave sæbebobler. Der er også jazz og pandekager på programmet.

21.02. Folkebladets udsendte når lige præcis at parkere bilen ved Brøndby Fjernvarme, før aftenens første fyrværkeri brager løs. Inden for den næste time skal de sidste stationer besøges, hvis Kulturnatsmaratonrekorden skal komme i hus. Det planlagte aftensmåltid er der ikke tid til.

21.20. På Horsedammen holder Musikskolen blandt andet til, og modeljernbaneklubben og Kunstforeningen. Udenfor har Middelalderlandsbyen slået telt og boder op. De fortæller, at der har været cirka 700 personer igennem i aften. I idrætshallen er der stadig gang i klatrevæggen og i svømmehallen holder kajakklubben og sejlerhuset gang i vandaktiviteterne. Tiden begynder at blive knap.

21.44. I Kulturhuset Kilden er aktiviteterne så småt ved at blive lukket ned. Her har man i løbet af aftenen blandt andet kunne høre persisk musik, harmonikaspil og visesang. Men de eneste musikere, der er tilbage, er bandet See my freinds, der er ved at varme op til deres koncert kl. 22.

22.15 Der går stadig folk rundt mellem forskellige lysinstallationer. Et par mænd har sat sig op af et træ, der er badet i blåt lys. Et ungt par med en barnevogn står og kigger på en skulptur, mens de bliver klædt i røde, blå og grønne farver.

22.30. Folkebladets udsendte må give op. Kræfterne er væk og sulten har sat ind. Skal man gennemføre et maraton, er mad og væske vigtigt, og det har der simpelthen ikke været tid til i forbindelse med rekordforsøget. Et rekordforsøg, der er mislykkedes. For det blev ikke til et besøg i Marinegården, Pilegården, Café 13 og på Brøndbyvester Bibliotek. Det må blive til næste år, Folkebladets udsendte når hele vejen rundt. Der må trænes kultur indtil da.