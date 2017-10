Kunstforening bliver 50

Den 24. oktober markerer Brøndby Kunstforening sit 50 års jubilæum.

– Noget af en præstation, som vi kan være stolte af, siger formand Mette Aabrink.

– Mange enkeltpersoner har været med til at starte og udvikle foreningen i de 50 år. Vi er meget taknemmelige for, at nogle var så fremsynede og vedholdende, at de fik kunsten ind under huden på os i Brøndby sideløbende med for eksempel fodboldens store udvikling og betydning i Brøndby, tilføjer Mette Aabrink.

Bidraget til udvikling

Ifølge Mette Aabrink har Brøndby Kunstforening, sammen med blandt andet kommunalbestyrelsen og boligforeningerne, haft en væsentlig andel i udviklingen af Brøndby:

– Det ses tydeligt, når man bevæger sig rundt i kommunen, hvor bybilledet er præget af flotte skulpturer og gavlmalerier på højhusene. Jeg er sikker på, at det er til stor glæde for kommunens borgere med disse tydelige kunstneriske aftryk, siger hun.

Også i dag

Har man i dag lyst til at stifte bekendtskab med kunsten i Brøndby, er der rig mulighed, påpeger Mette Aabrink:

– Man kan faktisk lære noget om de enkelte skulpturer i det populære Pokemon Go spil, hvor værkerne er Poke-stops.

Brøndbyfejring

Når jubilæet fejres den 24. oktober vil der være masser af aktiviteter, fortæller Mette Aabrink:

– Receptionen vil være fuld af Brøndby-islæt og bindes sammen af foreningens mangeårige formand. For eksempel vil elever fra Brøndby Strand Skoles to 5. klasser, efter at have været på inspirationstur i hele Brøndby sammen med deres lærere og Forstadsmusset, lave nogle værker, der hænges op i Kildens festsal i dagens anledning. Desuden vil kunstneren Knud Odde udstillle, og så vil Brøndby Musikskole og Brøndbykoret stå for musik og sang.

Og så vil der naturligvis også være taler, tilføjer Mette Aabrink:

– Formand for Kulturudvalget Steen Andersen og Brøndbys provst, Ove Kollerup, vil holde taler i dagens anledning, siger hun.

Receptionen for Brøndby Kunstforening afholdes den 24. oktober kl. 17 til 19 i Kulturhuset Kilden