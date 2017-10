Kunstforening udstiller Pontus Kjerrmann

Lørdag er der fernisering på en ny udstilling i Glostrup Fritidscenter med billedkunstneren Pontus Kjerrman.

Med sin realistiske, men samtidig urealistiske kunst har han skabt sin egen stil, som får en til at tænke på eventyr. Hans figurer har, med visse undtagelser, et menneskes bevægelsesmønster, men har et dyrs hoved, fødder, hænder og andre typiske dele.

Særligt for hans kunst er manden, som udtrykkes af en hest, jordnær og flittig, og kvinden, som legemliggøres af en kat, som vil være for sig selv. Ofte har hun vinger og forsøger at flyve væk fra manden, som binder hende til det jordiske liv.

Dette er temaet i den udsmykning som Pontus Kjerr­man har lavet i Køge.

Kunstneren vil være til stede ved ferniseringen.