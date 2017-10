Kvinde dræbt i færdselsuheld

Onsdag omkring klokken 15 skete der et færdselsuheld med dødelig udgang i krydset mellem Nordre Ringvej og Stadionvej. En kvindelig fodgænger blev dræbt under en lastbil. Ifølge Københavns Vestegns Politi kom lastbilen fra Nordre Ringvej og skulle svinge til højre ind på Stadionvej, hvor den rammer fodgængeren.

Fodgængeren blev erklæret død på stedet af en akutlæge.

Hovedstaden Beredskab hjalp med at afspære Nordre Ringvej i sydgående retning i en periode. Billister blev i stedet led væk via Gamle Landevej og Mellemtoftevej.

Københavns Vestegns Politi er ved at undersøge, om lastbilchaufføren skal sigtes for uagtsomt manddrab og for at overtræde sin vigepligt.