Lej en lærling

Af

Jan Christoffersen

KB-kandidat for

Dansk Folkeparti i Brøndby

Som det er de fleste bekendt, så er det svært at få håndværksfirmaer til at tage lærlinge i mesterlære. Det kan skyldes mange ting, men nok især den administration, der følger med og kan virke både stor og uoverskuelig for især små og mellemstore firmaer.

På det seneste Cafemøde, som Brøndby Kommune afholdte den 5. oktober på rådhuset, bragte jeg følgende forslag frem:

Brøndby Kommune bør oprette et lærlingebureau. Det skal fungere som et bureau, hvor især små og mellemstore lokale håndværksmestre kan leje en lærling, uden at skulle stå for det administrative, der følger med ansættelse af lærlinge, så som lønudbetalinger, forsikringer, sygepenge, pension, feriepenge og så videre.

Dette administrative arbejde skal bureauet stå for, men pengene skal betales af det firma, der lejer en lærling.

Den tid et firma lejer en lærling, skal naturligvis på forhånd være aftalt for en given periode eller en given opgave med en estimeret periode.

Håndværksmesteren skal så af bureauet faktureres månedligt for den faktiske udgift, hvor alle udgifter er inklusive samt et eventuelt administrationsgebyr.

For mig er der ingen tvivl om, at det vil gavne både lærlinge og firmaer i Brøndby Kommune, idet en sådan ordning er fleksibel for både lærlingen og firmaet.

På denne måde tror jeg, at mange flere, både store og små håndværksmestre i kommunen, vil være interesseret i at beskæftige lærlinge, da firmaerne så ikke er låste i tre til fire år. Samtidig vil lærlingene blive klædt bedre på til mange forskellige og meningsfyldte opgaver, end de bliver gennem skolepraktik.