Lokal iværksætter kan blive årets mønsterbryder

Emma Novak Christensen fra Vallensbæk står bag firmaet FamilieTestamente.dk. Hun er nu indstillet til en iværksætterpris. Foto: Heiner Lützen Ank

VALLENSBÆK. Emma Novak Christensen, der står bag Vallensbækfirmaet, FamilieTestamente.dk, er blevet indstillet til en iværksætterpris

Af Heiner Lützen Ank

Folkebladet fortalte i foråret om Emma Novak Christensen fra Vallensbæk, der står bag firmaet FamilieTestamente.dk, der tilbyder hjælp til mennesker, der er i tvivl om arvespørgsmål.

En virksomhed, hvor hurtig, troværdig og sikker rådgivning via nettet er i centrum, og hvor dem, der henvender sig til FamilieTestamente.dk kan forvente svar indenfor 24 timer.

Da Folkebladet talte med Emma Novak Christensen i maj, havde hun fire fuldtidsansatte jurister og 11 jurastuderende.

Antallet af ansatte er imidlertid steget siden da og er nu nået op på 25, ligesom virksomhedens månedlige omsætning er på cirka 900.000 kr.

Det er med andre ord gået stærkt for Emma Novak Christensen.

Indstillet til pris

Emma Novak Christensen succes og gode idé er nu blevet bemærket, også udenfor Vallensbæk.

Hun er nemlig blevet indstillet til prisen årets mønsterbryder, der uddeles, når iværksætternes prisuddeling, Ivækstprisen, løber af stablen den 13. november.

Prisen, Emma Novak Christensen, er indstillet til, gives til en person, der trods hårde odds ifølge statistikkerne, har bevist sit værd inden for iværksætteri og som er en rollemodel, der med sit eksempel kan være med til at skubbe ligesindede ud over rampen og i gang med iværksætterdrømmen.

På ivaekst.dk/ivaekstprisen kan man se mere om prisen og hvordan man kan støtte Emma Novak Christensen i forbindelse med valget