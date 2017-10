Lokal tandplejer hædret

Foran 230 tandplejerkolleger modtog tandplejer Helle Linde, Brøndby Kommunale Tandpleje, Tandplejerprisen 2017.

Det skriver tandplejeren.dk

Prisen blev overrakt i slutningen af september ved Tandplejernes Fagkonference og ifølge tandplejeren.dk sagde formand for tandplejerne, Elisabeth Gregersen, i forbindelse med prisoverrækkelsen blandt andet:

– Tandplejerprisen får man, fordi man har udrettet noget særligt i forhold til at udbrede tandplejerfaget og kendskabet til vores arbejdsområder og kompetencer (…) Det har du præsteret, Helle, som en af de allerførste tandplejere i en lederstilling. Du har i kraft af din nysgerrighed, dit engagement, din erfaring og dit faglige fokus vist, hvad du og dit fag kan udrette. Heldigvis har du været på en arbejdsplads, der kunne se dit og fagets potentiale, og nu står du her hos os i dag for at modtage Tandplejerprisen 2017. Godt gået, Helle. Tillykke til dig og Brøndby Kommunale Tandpleje.

Mindre caries

I sin takketale fortalte Helle Linde om sit profylaktiske arbejde gennem årene med det mål at reducere cariesaktiviteten i et meget belastet område, og hvordan hun med tiden formåede at sætte en forebyggelsesorienteret dagsorden og vinde gehør.

Hun opforderede sine tandplejerkolleger til at tro på deres faglighed og ikke at give op, hvis de møder modstand på vejen.

– Jeg kan se i vores medlemsblad, at stadig flere tandplejere bliver ledere. Det gør mig rigtig glad, tilføjede Helle Linde.

Naturlig leder

Helle Linde blev indstillet til Tandplejerprisen af overtandlæge Kitte Nottelmann. I sin indstilling skrev hun blandt andet:

– Da jeg kom til Brøndby som overtandlæge i december 2002, så jeg straks muligheder i Helle. Hun var meget engageret i tandplejens udvikling, der i de år gik mod centralisering og mere uddelegering (…) Helle blev derfor ved den første centralisering fra otte til tre klinikker udnævnt til leder af den største distriktsklinik. Dermed blev hun en vigtig samarbejdspartner for mig, og hun deltog senere meget aktivt i planlægningen og gennemførelsen af den endelige centralisering til en klinik. Da denne var tilendebragt, udnævnte jeg derfor Helle til daglig leder.