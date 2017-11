Lokalt erhvervsliv fik et kig ind i fremtiden

Tirsdag var der Virksomhederens Dag for det lokale erhvervsliv i Vallensbæk og Ishøj. Blandt deltagerne var Søren Krogh-Nielsen (th), adm. direktør i Ricoh Danmar, der holder til i Vallensbæk. Foto: Kim Matthäi Leland

VALLENSBÆK. Lokale virksomheder fra Vallensbæk og Ishøj mødtes til et kig ind i fremtiden

Af Heiner Lützen Ank

Teknologi, digitalisering og automatisering får endnu mere indflydelse på arbejdsopgaverne i fremtiden. Men hvordan skal man som virksomhedsledelse sætte ind?

Det fik deltagerne på Virksomhedernes Dag, tirsdag den 24. oktober, nogle bud på fra fremtidsforskeren Thomas Geuken.

Hans påstand var blandt andet andet, at 65 procent af de børn, der i dag går i skole, kommer til at arbejde med jobs, som slet ikke er opfundet endnu.

Ud over Thomas Geukens tanker og visioner for fremtiden kunne deltagerne høre, hvordan to lokale virksomheder, Triplan og Ricoh, arbejder med at tilpasse forretningen til den nye teknologiske virkelighed.

Blandt deltagerne var lokale håndværksmestre, direktører for store virksomheder og repræsentanter fra uddannelsesinstitutioner og de to arrangerende kommuner, Ishøj og Vallensbæk.

Det var 7. gang, Virksomhedernes Dag blev afholdt.