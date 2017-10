Lys på vej til Byparken

Der skal lys på stierne i Byparken. Det blev besluttet på Kommunalbestyrelsens møde i september. I dag er det kun den sydlige sti, der er oplyst, men i fremtiden bliver det alle stier. Der skal opsættes 22 nye lamper, og det kommer til at koste omkring 325.000 kroner. Pengene kommer dels fra en pulje til bløde trafikanter og dels fra en pulje til tryghedsskabende tiltag.

– Solvangsparken fik forgangne vinter opsat belysning i hele parken. Det har betydet, at der er flere, der har glæde af parken efter mørkets frembrud. Som bruger af parken er det dejligt at se, at en af Glostrups dejlige parker bliver brugt flittigt. Der er efterfølgende mange, der har spurgt mig: ”Hvad med Byparken?” Mit svar har været, at det skal nok komme. Det er så nu, det lykkes. Pengene er blandt andet fra puljen til tryghedskabende tiltag. Lys er med til at give en følelse af tryghed og sikkerhed, siger Lars Thomsen (V), formand for Social- og Sundhedsudvalget.