Ifølge pressemeddelelse fra Københavns Vestegns Politi, blev en 21-årig mand skudt i Brøndby og døde, da han kort efter ankom til Glostrup Hospital.

I pressemeddelelsen (udsendt fredag middag, red.) skriver politiet blandt andet:

– Københavns Vestegns Politi modtog torsdag aften omkring kl. 21.00 en anmeldelse om, at en 21-årig mand var blevet indbragt til Glostrup Hospital med et skudsår i overkroppen. Den 21-årige mand afgik kort efter ved døden.

Om gerningsstedet skriver politiet:

– Det er nu med stor sandsynlighed lykkedes at finde gerningsstedet. Derfor søger politiet vidner, der har set eller hørt noget mistænkeligt omkring industriområdet ved Kirkebjerg Parkvej i Brøndby i det tidsrum.

Søger vidner

Ifølge politiet koncentrerer den væsentligste del af deres arbejde sig om den bil, den 21-årige blev kørt til hospitalet i:

– Politiet efterlyser stadig vidner, der har set den bil, en sort Seat Leon, som den 21-årige blev indbragt til Glostrup Hospital i. Vi tror, at bilen er kørt fra Brøndbyøster Torv, den har været ved industriområdet ved Kirkebjerg Parkvej og vi ved, at den efterfølgende er på Glostrup Hospital, så vi vil rigtig gerne have oplysninger fra personer, der har set bilen de forskellige steder.

Desuden har politiet fokus på de personer, der var sammen med den 21-årige torsdag aften:

– Vi ved, at der var tre personer sammen med den 21-årige ved ankomsten til Glostrup Hospital. Vi søger derfor også vidner, der kan oplyse, om de i det tidsrum har set tre personer ved hospitalet, og hvilke biler de evt. har været kørende i.

Ifølge politiet har der sandsynligvis været et skænderi mellem de involverede:

– Derudover har der været et skænderi mellem tre personer i går aftes ved Brøndbyvestervej/Park Allé. Også her hører vi meget gerne fra vidner, der har set eller hørt noget.