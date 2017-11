DEBAT. Af Ole Martin Andersen, Albertslundvej 69, 2. mf., 2625 Vallensbæk

Bus nr. 143 har været omlagt nogle gange igennem de sidste par år med nye ruter og stoppesteder til følge.

Det sidste er, at der kommet en ny bus, nemlig nr. 144, som har en anden rute, men dog med de samme endestationer, der har stoppested ved Nordmarks Allé.

Dette stoppested bruges også for ikke at vente på de busser, der kun standser ved Albertslund Gymnasium. Der tænkes på kørsel i begge retninger med de nævnte busser.

For at kunne benytte stoppestedet ved Nordmarks Allé må krydset Kongsholm Allé/Nordmarks Allé og Albertslundvej forceres med fare for at blive påkørt af biler og cykler, så derfor efterlyses rigtige fodgængerovergange ved de tre overgange. Der er etableret en rigtig fodgængerovergang det sidste sted.

Det skal lige nævnes, at det både er borgere fra Vallensbæk og Albertslund Kommuner der bruger det nye stoppested eller har behov for besøg i Albertslund Centrum, og herunder det nye sundhedshus og ikke mindst i Kvickly.

Mon ikke de to kommuner kan finde et godt samarbejde med etableringen og økonomien?