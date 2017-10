Middelaldermad i efterårsferien

I sidste uge kunne man tilberede og spise sild på middelalderfacon i Middelalderlandsbyen. Foto: Middelalderlandsbyen

BRØNDBY. I sidste uge kunne børnene tilberede og smage middelaldermad i Middelalderlandsbyen

Af Heiner Lützen Ank

Tirsdag og onsdag fandt efterårsarrangementet Middelaldermad for børn sted i Middelalderlandsbyen i Brøndby.

I løbet af de to dage deltog over 150 personer i madworkshoppen, der blandt andet satte fokus på sildens betydning i middelalderen, ligesom børnene prøvede kræfter med at pille øjne ud på sild, der herefter blev sat på pinde og hængt i røgeovnen.

Mens silden hang i røgovnen fortalte Niels Jelsbak om middelalderens krydderier og grøntsager.

Herefter mortrede børnene velduftende krydderiblandinger og snittede grøntsager til det der senere skulle blive en middelaldersuppe.

Efter et par timer med bagning af fladbrød, snitning og støbning af tinsmykker blev røgeovnen åbnet og de gyldne, røgede sild kunne serveres.