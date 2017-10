Mindeord om Peter Jerichau

Vallensbæk Lærerkreds’ tidligere formand, Peter Jerichau er gået bort den 14. oktober 2017, 64 år gammel. Peter var ansat i Vallensbæk Kommune i mere end 30 år. Han blev valgt til tillidsrepræsentant på Pilehaveskolen i 1989 og derved blev han også kredsstyrelsesmedlem. Peter var næstformand i mange år inden han i 2007 blev valgt til […]

Af Merete Randskov, formand for Vallensbæk Lærerkreds

Vallensbæk Lærerkreds’ tidligere formand, Peter Jerichau er gået bort den 14. oktober 2017, 64 år gammel.

Peter var ansat i Vallensbæk Kommune i mere end 30 år. Han blev valgt til tillidsrepræsentant på Pilehaveskolen i 1989 og derved blev han også kredsstyrelsesmedlem. Peter var næstformand i mange år inden han i 2007 blev valgt til formand.

Peter var meget hjælpsom og mødte altid en med smil på læben. Han havde et brændende engagement for lærerene i Vallensbæk. Han kæmpede for at skaffe dem så gode arbejdsforhold som muligt. Derfor gjorde det rigtigt ondt på ham, da Lov 409 blev vedtaget.

Rigtig mange medlemmer oplevede hans store engagement under lockouten i 2013, hvor Peter var den, der samlede alle trådene og holdt fanen højt. Lockouten og vedtagelse af Lov 409 med de følger, de havde for lærernes arbejdsforhold gjorde, at Peter valgte at gå på pension i 2015.

Det er ikke helt til at forstå, at Peter ikke er her mere. Det er ikke mere end en lille måned siden, vi sidst var sammen. Her spurgte Peter som noget af det første ind til, hvordan forholdene var for kredsens medlemmer. Så selvom det er tre et halvt år siden, Peter stoppede som formand, lå lærernes arbejdsforhold i Vallensbæk ham stadig på sinde.