Møde om Verdensmål

Torsdag den 12. oktober kl. 17.30 har man i Kulturhuset Brønden mulighed for at høre mere om FNs 17 verdensmål.

Informations- og dialogmødet afholdes af Alternativet Brøndby, og der er oplæg af folketingskandidat Marianne Victor.

Mødet er åbent for alle, der vil vide mere om de 17 verdensmål, uanset politiske ståsteder.