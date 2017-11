Musikeventyr for børn og forældre

Musikerne lærte børnene hvordan instrumenterne fungerer. Foto: Glostrup Musikskole

GLOSTRUP. I uge 40 fik alle 2. klasser på Glostrup Skoles fire afdelinger besøg af fire musikere og en fortæller, der tog børnene med på en musikalsk rejse i eventyret Farvespillet

Af Jesper Ernst Henriksen

Under koncerten Farvespillet medvirkede børnene med sang, rytmer og bevægelser, og de fik samtidig lov til at opleve, hvad de professionelle musikere kan på deres respektive instrumenter. Fire instrumenter var repræsenterede. Der var violin, klarinet, trombone og slagtøj og eventyret blev fortalt af komponisten selv, Hanne Tofte Jespersen.

Efter koncerten fik eleverne lov til at prøve, hvad det vil sige at få lyd ud af blæseinstrumenterne, spille og lytte til de mange klangmuligheder, der ligger i slagtøjs­instrumenterne samt spille deres egne navne rytmisk på violinen.

For mange af børnene var det en stor oplevelse at møde musikere så tæt på. Det kom til udtryk i de mange tegninger, de lavede umiddelbart efter koncerten og de kommentarer deres lærere sendte de medvirkende efterfølgende.

Om søndagen var der inviteret til familiekoncert i Glostrup Fritidscenter. Her optrådte børnene sammen med musikerne for forældre og venner med ”Farvespillet”. Efterfølgende kunne forældrene møde Musikskolens medvirkende lærere.