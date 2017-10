Når livet ikke er perfekt

DEBAT. Af Alexander Bruhn Johansen, kandidat til Kommunalbestyrelsen, Socialistisk Folkeparti, Brøndby

Når du har brug for hjælp fra kommunen, så skal du behandles ordentligt og effektivt. Der er to ting, vi kan gøre meget let.

For det første skal vi sørge for, at den sagsbehandler, der sidder med din sag, har den nødvendige tid til at behandle lige netop dig grundigt og ordentligt. Det sikrer vi ved, at hver sagsbehandler skal sidde med færre sager end i dag. Det højner kvaliteten af sagsbehandlingen, og som en bonus mindsker det presset på den enkelte sagsbehandler.

For det andet skal vi sikre, at du ikke er den, der skal forholde dig til de forskellige forvaltningers kalendre, det er ikke dig, som har brug for hjælp eller støtte fra kommunen, der skal være koordinator. Vi skal simpelthen indføre en koordinerende sagsbehandler, som har til opgave at koordinere handleplaner, støtte- og hjælpemuligheder, og som kan vejlede dig i hvilke muligheder, der er i lovgivningen.

Det vil jeg og SF i Brøndby arbejde for i kommunalbestyrelsen, og det håber jeg, du vil støtte op om. Samfundet starter med, at du og jeg bliver til vi.

Livet ændrer sig uden varsel og på et splitsekund, og når du står i en af de mest sårbare situationer i livet, når du har brug for hjælp og støtte, så er det tiden at sikkerhedsnettet samler dig op, ikke giver dig flere opgaver, så du kan koncentrere dig om at komme videre.

Vi kan alle få brug for sikkerhedsnettet, fordi livet ikke er perfekt. Husk det, når du står i stemmeboksen den 21. november.