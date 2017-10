Café Dalvangen er navnet på en ny café, der er åbnet ved siden af Spar på Dalvangsvej. Ejeren er Finn Jacobsen, der også er købmand i Spar.

– Caféen, skal være det daglige mødested for områdets beboere. Madkonceptet er enkelt. Sandwich der er frisklavede efter kundernes eget ønske, frisksmurte håndmadder og smørrebrød. Smurte rundstykker til de morgenfriske, kaffe og te og kage til dem der skal have et lille break i hverdagen, og alle hverdage laves der dagens ret der sælges i tidsrummet fra 17-19, som vil være danske mormorretter. Om lørdagen kan man desuden få brunch, siger han.

Caféen har borde og stole og serverer for eksempel smørrebrød på en tallerken, hvis man vil sidde i caféen og spise. Eller man kan tage det med.