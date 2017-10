Ny dagligvareforretning godkendt

Netto har i følge Folkebladets oplysninger planer om at åbne en ny dagligvarebutik i de lokaler, hvor ComputerCity tidligere lå.

På Kommunalbestyrelsens møde i august blev det endeligt godkendt, at der kan åbne en dagligvareforretning i lokalerne. Planen har været længere tid undervejs. Den var nemlig ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, som altså blev ændret på kommunalbestyrelsens møde.

Undervejs har der været en del debat om emnet. Især Finn Jacobsen, der er købmand i Spar på Dalvangsvej, har markeret sig i debatten. Han mener, at en ny dagligvareforretning vil skabe trafikproblemer i krydset mellem Hovedvejen og Tavleholmsvej/Poul Bergsøes Vej. Efter hans henvendelser til kommunen er trafiktallene blevet tjekket efter og justeret op i flere omgange.

– Den oprindelige trafikrapport var imidlertid baseret på en række forkerte forudsætninger, og tallene er efterfølgende blevet korrigeret to gange. Tallene er ændret fra oprindeligt 1.300 køretøjer pr. døgn til 3.500 køretøjer pr. døgn, skriver han i sit høringssvar.

– Det er uheldigt, at det har været nødvendigt at få rettet trafiknotatet flere gange, da der har været fejl i rådgivernes beregning. Resultatet viser at der i myldretiden kan opstå problemer med tilbagestuvning på Hovedvejen, men at trafikken kan afvikles. Et trafikafviklingsproblem ligger dog ved udkørsel fra Hovedvejen 11/Tavleholmsvej 2. Dette vil være inde på egen grund og ikke genere trafikken på de offentlige veje, skriver kommunen i sit svar.

Der er derudover fokus i materialet og høringssvarene fra for eksempel Brøndby Kommune på, at en videre udbygning af området vil skabe trafikproblemer. Derfor vedtog Kommunalbestyrelsen i Glostrup også en opfordring til kollegaerne i Brøndby.

– Brøndby Kommune opfordres til at åbne op for adgang til Priorparken via Park Allé/Sognevej og Brøndbyvestervej, lød opfordringen.

Håber det ikke holder

Efter planen om den nye Netto blev vedtaget, håber Finn Jacobsen på, at kommunens trafiktal ikke kommer til at holde.

– Man kan håbe på, at de tal, kommunen arbejder med, ikke holder helt stik. Hvis der kommer til at køre 3.500 biler, så bliver det kaotisk. Man kan håbe, at der kun kommer det halve, siger han.

I materialet i sagen er det beskrevet, at der allerede i dag er trafikproblemer i krydset. Det oplever Finn Jacobsen også.

– Det er ofte i myldretiden, at man skal holde og vente tre til fire gange på grønt, siger han.

Han frygter derfor, at han og andre billister bliver nødt til at vælge andre veje, for at komme ud fra Dalvangsvej.

– Det kan være, vi skal køre ud til Hvissinge, for at komme på motorvejen. Det kan ende med nogle uhensigtsmæssige trafikstrømme gennem nogle villaområder, siger han.

Fint med konkurrence

På kommunalbestyrelsens møde kritiserede Leif Meyer Olsen (V) Finn Jacobsens modstand mod den kommende Netto.

– Der har været en enlig indsiger, der har været meget ihærdig. Der er blevet sat spørgsmålstegn ved trafikafviklingen, og det er der svaret på i Folkebladet. I sidste uge blev der sat spørgsmålstegn ved den demokratiske process. Jeg har derfor gjort opmærksom på, at der i den oprindelige indsigelse også gik på den kommende konkurrence fra en dagligvarebutik, der lå til grund for indsigelsen. Den oplysning synes jeg vi har savnet i læserbrevet, sagde han.

Men Finn Jacobsen mener ikke, at det er problematisk med en lokal konkurrent.

– Det var i den første høring, hvor man skulle komme med idéer til lokalplanen, siger han.

Når der skal laves en ny kommuneplan, som der skulle i dette tilfælde, skal der først foretages en forhøring, hvor alle kan komme med forslag til, hvordan et område skal se ud i fremtiden. Det var her, Finn Jacobsen var kommet med et forslag om, at der ikke skulle være dagligvareforretning.

Men han har det fint med, at der kommer en lokal konkurrent.

– Der er kommer rigeligt konkurrenter i forvejen. Vi har ikke gjort indsigelse mod de tre andre nye dagligvareforretninger, der er kommet indenfor en kilometer, hvorfor skulle vi have noget imod en ny dagligvareforretning 600 meter væk. Det handler om trafikken, siger han.