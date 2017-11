Ny Fuglekær planmæssigt på vej

Børnene fra den nuværende Fuglekær var med til rejsegilde, hvor de gik i pølsevognen, ligesom håndværkerne og de andre gæster. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Torsdag var der rejsegilde på den nye Fuglekær, der skal stå klar til næste år

Af Jesper Ernst Henriksen

På Dommer­vangen går det hurtigt lige nu med at få den nye Fulgekær op at stå. I torsdags var der rejsegilde. Den næsten 20 millioner kroner dyre institution skal stå klar i maj næste år, og der skal være cirka 125 børn i institutionen, fordelt over vuggestuebørn, børnehavebørn og en specialgruppe.

Selvom rejsegilde primært er en fest for håndværkerne, der da også blev hyldet med taler i torsdags, var der også en gruppe børn med. Fuglekær har nogle el-ladcykler, så børnene fra institutionen er på skift med nede og kigge på byggeriet og hilse på håndværkerne.