Nyt plejecenter i Brøndbyvester

Efter at Brøndby Kommune har fået ny borgmester, er der løsnet op for placeringen af det nye plejecenter. Den gamle borgmester og den daværende Social- og Sundhedsudvalgsformand, Eva Rod, ville ikke høre tale om at lægge det nye plejecenter andre steder, end hvor det ligger nu. Nemlig overfor rådhuset.

Nu er der som sagt ved at blive set på andre adresser. Den adresse som Dansk Folkeparti i Brøndby hele tiden har syntes, er den mest oplagte, er Vesterledsparken.

Vesterledsparken ligger ganske få 100 meter fra Ringvejen og det nye indkøbscenter på Park Allé. Grunden, som Brøndby Kommune er ejer af, er meget stor og hele området kan blive en oase for ældre og unge. Der ligger en børneinstitution, som har arealer ud til Vesterledsparken. Institutionen skal udbygges for at blive til en integrerede institution. Med denne udbygning, og stigningen i antal børn som kommer hver dag, vil det blive et rigtigt godt samspil mellem et ældrecenter og børneinstitutionen.

På grunden er der en lille sø og et stort vandreservoir. Disse to ting skal integreres i byggeriet. Byggeriet skal placeres, så søen bliver en naturlig del af området. Reservoiret skal danne rammen om en have. Oven på reservoiret skal haven anlægges, Brøndby Kommune har stor erfaring for anlæggelse af haver oven på underjordiske reservoir. På mange af vores skoler er der lavet disse ordninger.

Ved flytning at det nuværende Gildhøjhjemmet til Vesterledsparken, kan grunden, som det ligger på i dag, blive en naturlig del af Idrætsbyen, som man er ved at udvikle foran Brøndby Stadion.

Denne sag er et godt eksempel på, at det ikke er ligegyldigt, hvilke politikere som befolkningen vælger.