Nyt valgforbund i Brøndby

Når der til november er kommunalvalg i Brøndby, stiller Det Konservative Folkeparti, Lavere Skatter og Afgifter og Liberal Alliance op.

De tre spidskandidater, Martin Tidsvilde (LSA), Carsten Zacho (LA) og Tommy Wohlers Sørensen (K) er enige om, at et teknisk valgforbund giver den bedste mulighed for at borgerlig-liberale vælgere, kan få indflydelse i den kommende kommunalbestyrelse.

I en fælles pressemeddelelse siger de således:

– Vi går hver især naturligvis til valg på vores respektive valgprogrammer. Det betyder, at vi er tre selvstændige partier med hver vores visioner og ønsker til udviklingen i Brøndby Kommune. Fælles er dog ønsket om, at også borgerlige og liberale vælgere får en stemme i Brøndby.