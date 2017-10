Nyt valgforbund af små partier

I forbindelse med kommunalvalget til november er Radikale, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti blevet enige om at danne et valgforbund.

– Vi er så tilpas enige, at vi gerne afleverer overskydende stemmer til hinanden ved det kommende valg. Vi vil hellere dele ekstra stemmer med hinanden end med de øvrige partier, siger de tre spidskandidater fra partierne samstemmende.

Og faktisk havde de tre partier, ifølge den fælles pressemeddelelse gerne set, at forbundet var blevet endnu større:

– Vi ville gerne have haft Alternativet med i vores valgforbund, men det ønskede de desværre ikke.

Fælles værdier

De Radikale har ikke i denne periode plads i kommunalbestyrelsen i Brøndby. Alligevel mener partiets spidskandidat, Said Mo El Idrissi, at et samarbejde med de to andre partier er det rigtige:

– I Radikale Venstre Brøndby har vi altid ment, at det ville være klogt at være i valgforbund, så alle vores stemmer bliver brugt. Det var især vigtigt for os at gå i valgforbund, med nogen som vi kunne dele nogle holdninger med. Vi er blevet enige med Enhedslisten og SF om valgforbund. Det har vi gjort, fordi vi har mange interesseområder og værdier, vi deler, især mangfoldighed og respekt for hinanden er en væsentlig faktor for RV. Vi vil samle Brøndby og ikke splitte.

Ønske om forandring

Også Enhedslisten er med i valgforbundet. Det er der flere grunde til.

– Enhedslisten indgår i valgforbund bestående af tre mindre partier. Det er først og fremmest for at undgå stemmespild. Men der er også fælles ambitioner om at bryde med det sædvanlige småborgerlige magtmonopol. Brøndby har helt særlige sociale udfordringer, som er mere end gennemsnitlige, det kræver helt særlige og mere end gennemsnitlige løsninger. Valgforbundet signalerer et ønske om forandring, siger Steen Andersen (Ø).

Også hos Socialistisk Folkeparti ser man frem til samarbejdet, fortæller Vagn Kjær-Hansen:

– Jeg er glad for at vi tre partier har fundet sammen om at dele stemmer. Som tre mindre partier i det man kan kalde centrum-venstre passer vi godt sammen. Selv om vi ikke er enige om alt, har vi så mange ligheder, at det opvejer forskellene. Jeg håber at vi også kan samarbejde politisk efter valget. I denne valgperiode har jeg haft et udmærket samarbejde med både Enhedslisten og Socialdemokraterne, også selv om vi ikke har været enige om alt, siger Vagn Kjær-Hansen (SF).